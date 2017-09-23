不含尼古丁的电子烟没有害处？

核心提示：不含尼古丁的电子烟广受大众欢迎，这种电子烟如果长期吃是否有害处？

随着社会对于吸烟的认知和各种禁烟令的颁布，人们对于戒烟的意识明显增强，电子烟作为新兴戒烟方法逐渐走入了大众的视野并收到了很多烟民的欢迎。

最近，一位男子在候车室吸电子烟与旁人发生争吵的视频在网络疯传，对于不含尼古丁的电子烟究竟是否有害展开了热烈讨论，那么电子烟究竟是否如宣传所说是一种”无害“的吸烟呢？

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电子烟到底是什么？

电子烟是一种试图制造出吸烟感受的手持电子设备，他通过加热电子烟液体产生气溶胶以供吸入。电子烟中的液体含有尼古丁、丙二醇、甘油和调味品。目前也有一些电子烟声称不含尼古丁。

现代电子烟由中国药师韩力于2003年发明，直至2015年，大多数电子烟都是Made in China。自从2004年上市以来，电子烟的全球使用量逐年上升。在美国和英国更是广泛使用。多数人为了尝试戒烟、减少吸烟对身体的危害使用电子烟。

电子烟被认为多不含传统烟草中常见的有害物质，即使有，其含量也很低，约为传统烟草的1%。因此，电子烟被认为是替代传统吸烟的安全吸烟方式。

然而，目前有研究表明，即使电子烟不含有尼古丁，但其依旧会导致有潜在生命威胁的肺功能损伤，增加后代哮喘的风险。

哮喘无法治愈，如果控制不佳，哮喘发作时可能危及生命。全球约有3亿多人遭受哮喘，且每年约有25万人死于哮喘。在英国约有5400万人受到哮喘影响，中国的哮喘患者至少有3000万。

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动物实验证实孕期接触电子烟影响后代肺功能

悉尼科技大学Dr Sharma的团队将未进行交配的母鼠分别暴露在含尼古丁和不含尼古丁的电子烟气雾和普通空气中。在孕期、分娩和哺乳期，他们持续暴露在电子烟气雾中。之后他们将胎儿与由卵清蛋白制成的过敏原接触，直至其哮喘发作。卵清蛋白是胚胎中重要的蛋白，早前被许多研究证明与肺功能的形成有关。

同时研究团队还将人体其它细胞液也暴露在不同浓度的电子烟液体中。随后，测试作为能量供应站的细胞线粒体的功能。

结果显示，孕期吸电子烟增加了后代患哮喘的几率和加重哮喘的程度。这一结果在不含尼古丁的电子烟中同样存在。

Dr Sharma说：“我们的研究显示，孕期吸电子烟可能造成肺功能损伤和新生儿哮喘风险的增加。同时我们发现，电子烟的有害作用是通过损害线粒体功影响细胞呼吸。这意味着电子烟，即使是不含尼古丁的电子烟，也对细胞功能有着负面影响。”

“电子烟是相对新兴的事物，它在全球范围内的使用率呈现指数增长。在一定程度上电子烟是替代吸烟的一种更安全的选择。更有越来越多的人认为，电子烟是孕期戒烟的一种安全的工具。

但是针对孕期使用电子烟的安全性，特别是对过敏性呼吸道疾病后续发展的研究还很少。而我们的研究结果恰恰说明了孕期使用电子烟不应该被认为是安全的。”

无独有偶，美国呼吸和重症监护医学杂志在2016年便已刊登过相关研究。该研究指出，无论是描述性研究数据还是机械性研究数据都显示孕期使用电子烟对胎儿肺功能发育和后代肺健康存在的影响与传统烟相同。

同时研究者强调，对于电子烟的研究并不应该只将重点放在两害相比取其轻上。电子烟的安全性研究应该与不吸烟进行对比而不是与传统烟草相比。

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电子烟正在威胁公众健康

电子烟的使用已超过传统烟草。2011-2013年，既往无吸烟史的年轻人吸电子烟的人数从79，000增长到263，000。从电子烟过度到传统烟的人为43.9%，远高于从不吸烟过度到传统烟的21.5%。根据北美、欧洲和韩国的数据显示，2008年到2012年电子烟的使用率翻了一倍。而近期的前瞻性研究指出，以帮助戒烟为主要目的的电子烟反而增加了传统烟的使用。

71%的青少年认为电子烟相比传统烟是更安全的，加之全球对电子烟广告和销售渠道的不成熟，增加了未成年人购买的几率。2012年欧洲数据显示，7%的15岁欧洲居民已尝试过电子烟。

早在2014年，WHO就有相关调查报告发布。该报告表明电子烟正在对公众健康造成威胁。

由于电子烟的吸入方式有助于尼古丁在空气中的传播，会对公共区域内儿童及孕妇的健康构成威胁。慢性吸入电子烟中的有毒物质会对健康造成影响：

1、 眼睛或呼吸系统会因为暴露在丙二醇中受到刺激，可能出现严重的短期健康问题。

2、 尽管尼古丁本身不是致癌物，但它可能促发癌症发生。鉴于电子烟进入市场的时间不长，对于癌症和其它疾病的影响目前还无法得出。需要更长时间的数据收集。

3、 对于电子烟液体中化学物质的检测分析指出：

1） 某些电子烟中潜在的细胞毒性物质可能会对孕期使用电子烟或接受二手电子烟的人群产生影响。细胞毒性物质的量与电子烟液体中的浓度等因素相关。

2） 某些品牌的电子烟中存在有毒致癌物质，如甲醛、丙烯醛。

3） 电子烟气溶胶中的粒子更小，更容易进入呼吸道。

4） 尚无明确证据表明电子烟中是否存在一些易燃物质。

4、儿童、青少年和孕期妇女使用电子烟可能会对脑部发育造成长远影响。