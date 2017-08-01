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憋个喷嚏相当于吃了30万个细菌，这些要领要清楚

2017-08-1239健康网
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核心提示：感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

　　最近流感的肆虐，很多人都感冒了。感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

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　　憋个喷嚏相当于吃了30万个细菌

　　打喷嚏是人体的一种自我保护。研究表明，一个喷嚏就相当于一个小型的八级台风，而且这个台风里面还携带了大量的病菌。

　　如果把喷嚏憋住，就好比口中含着一个八级大风，既然出不去，就只能在身体里面撞来撞去了，细菌于是乎回到人体当中，引发疾病，而且气流会经由咽鼓管传导至耳道鼓膜，对耳部造成损伤。可见，平时千万不能憋喷嚏，打喷嚏虽然是好事，可是打得不对就不好了。

　　打喷嚏注意两方面

　　1 不要捏鼻子

　　打喷嚏不要捏住鼻子，要给口鼻留有一定的空间减压，避免打喷嚏时产生的巨大压力经过咽鼓管作用在耳道鼓膜上。一般情况下，打喷嚏难以控制，而且人的鼓膜很坚硬，因为打喷嚏而造成鼓膜穿孔并不常见，但如果气流很大，是有穿孔可能的。

　　研究发现， 一个喷嚏的最大气流甚至相当于15级台风的风力。正常情况下，鼻咽部和耳朵是相通的，中间连着咽鼓管，中耳与外部的压力平衡得以维持。但如果捏住鼻子，气体无法通过鼻子排出，便可能走向咽鼓管，串到中耳里去，压力过大时，就可能造成鼓膜穿孔。

　　2 不要对着人打喷嚏

　　想要打喷嚏时，应马上脸背向别人，用干净的手帕或纸巾捂住口鼻，如果临时找不到手帕或纸巾，还可用手肘或衣袖来代替，喷出的飞沫虽然会附着在衣服或皮肤上，但能阻断感冒病毒的传播；

　　3 避免弯腰打

　　很多人在打喷嚏时会习惯性地做弯腰低头这个动作，其实，这很容易因强烈反应性的腰肌扭动、不协调收缩而引起腰肌损伤和椎间盘突出

　　4 蹲着打喷嚏

　　蹲着打喷嚏可以减小胸腹腔的压力变化，降低因打喷嚏而引发危险的可能性。站着打喷嚏时，最好把一只手放在腰部支撑身体，或者有意识地收缩颈部和腰部肌肉，以对抗冲击力，保护脊椎。紧急情况下，立即采取半蹲位也是不错的姿势。

感冒

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并发症状：中耳炎 心肌炎

相关检查：细菌学检验 痰液细菌培养

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