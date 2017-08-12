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夏天孩子感冒了 要早吃药吗？

2017-08-12网易
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核心提示：冒了？那赶紧吃药，但对孩子来说，可别随意用药，也别过早用药！

　　这大热天的，瓜崽又感冒了，这让宝妈很苦恼。吃药吧？都说给娃儿吃药别太“着急”，扛着吧？看着瓜崽难受的样子，宝妈觉得每分每秒都是煎熬。怎么办呢？

　　我们也常常会遇到这样的情况，孩子刚有点流清鼻涕，或者咳嗽两声，有些家长就立即给吃上药或马上看医生，而且大多数家长愿意选择患儿很多的大医院。 结果，本来无碍的轻微感冒，可能由于“呵护”太过，或周围都是有病的孩子交叉感染，而变成重感冒。所以如果孩子不发烧，吃、拉、撒都正常，其实是不要急于 吃药和看医生的。

　　不过专家也表示，对于体质好的孩子来说，一般感冒了不吃药，三五天就可能好了。但是对于体质弱的孩子，还是主张早点吃药，别硬扛着，但不要动不动就挂盐水用抗生素。

　　当然，你也可以巧用一些让孩子不吃药、不打针也能缓解感冒的好方法。

　　孩子咳嗽，喝点蜂蜜水。

　　研究表明，蜂蜜可缓解咳嗽，改善孩子的睡眠，效力甚至比一些止咳药水还好。蜂蜜对1岁以上的孩子来说，是非常安全的食品，而且因为味道好，孩子更乐于接受。深色的蜂蜜因为含抗氧化剂较多，效果更好些。1～5岁的孩子吃半茶匙，6～11岁吃一茶匙即可，1岁以下的不要吃。

　　嗓子干痒，可含东西缓解。

　　4岁以上的孩子可以含一些东西，比如无糖的硬糖块、冰冻的草莓等，能帮助他们缓解嗓子干痒。此外，吃点冰棍甚至碎冰，对缓解嗓子干痒的效果也不错。

　　鼻塞、流鼻涕，给鼻子喷点水

　　其实流鼻涕可以帮助孩子将感冒病毒排出体外。若孩子鼻涕不止，你可以给他的鼻子喷点水，如用几滴生理盐水将干燥的鼻涕稀释开，再让孩子擤出来。另外，给空气加湿，让孩子在热气腾腾的浴室里洗个热水澡，或是睡觉时把孩子的头垫高，都能让他们舒服些。

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