天冷喝点热柚子蜜可防感冒

核心提示： 最近天气多变，中午暖和早晚很冷，喉咙又干又痒，一不小心就会感冒！不过，为了避免感冒而去药店买药预防，还不如试试自制天然的“薄荷柚子蜜”，酸酸甜甜就能增强抵抗力！

要预防感冒，首先要从三餐正常、营养均衡做起，另外再喝一些强化免疫力的天然饮品，双管齐下好健康！

三餐吃对营养 增强抵抗力

日常饮食方面，可多补充优质蛋白质，像豆浆、深海鱼、海鲜、瘦肉、鸡蛋、牛奶等，各色蔬菜，像番茄、胡萝卜、洋葱、大蒜、黑木耳、青椒等，含有丰富维生素C的水果，像泰国芭乐、奇异果、甜柿、木瓜、圣女番茄、草莓、柑橘类水果等，因为蛋白质可以维持免疫系统的正常运作，各类蔬菜可以补充多种植化素，达到抗氧化及增强免疫力的效果，而富含维生素C的水果则可以强化自身抵抗力。

除了饮食均衡，人体的免疫力还会受到作息、压力等影响，有时候还是会因工作繁忙、日夜操劳，而感觉快要感冒。那怎么去预防呢？其实，大家可以利用身边唾手可得的食材，像是当季的柚子，还有柠檬、蜂蜜、薄荷叶自制一杯好喝的“薄荷柚子蜜”，含有将近100毫克维生素C，而且不含药物成分，没有药物的副作用及危险性，对于感冒的预防还更有帮助！

善用白柚维他命C 天然茶饮增强抵力

每100g的白柚，约含有54.5g的维生素C，含量相当丰富。维生素C会刺激身体制造干扰素（一种与免疫功能有关的物质）来破坏病毒，另外，也会帮助体内的胶原蛋白生成，让细胞之间互相紧聚在一起，减少细菌及病毒入侵的机会。

柠檬皮蜂蜜真好用 帮助提升免疫力

柠檬皮含有丰富的类黄酮，具有抗氧化作用，可以清除体内自由基，提高身体的免疫力。将柠檬切片，可以使柠檬皮中的香气成分较容易泡出来，喝起来有柠檬清香，防感冒又抒压！至於蜂蜜，则因含有寡糖可以帮助增加肠道好菌，如此一来就能抑制有害菌的增生，预防肠胃型感冒与腹泻。

薄荷杀菌抗病毒 舒缓喉咙干痒

另外，薄荷的主要成分是薄荷醇（薄荷脑）、薄荷酮以及其他单萜类化合物，具有抗病毒、祛痰、镇痛抗炎、解痉、杀菌等作用，对於换季时喉咙乾痒、卡卡不舒服，有舒缓的效果。

【薄荷柚子蜜】

材料：去皮白柚1/10个(约150克)、柠檬1/2个(约93克)、蜂蜜5克、薄荷叶0.5克、温水300cc

作法：

柠檬切片；

将柚子果肉打成果汁，加入柠檬片、蜂蜜、薄荷叶；

再注入300cc温水即可；

适度运动充足睡眠 还要预防病从口入；

除了均衡饮食，别忘了还要搭配适量的运动、足量的休息，并且保持愉悦的心情。另外，个人的清洁与卫生工作也要做好，避免病从口入，才能确实预防感冒。