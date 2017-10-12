秋天该如何预防感冒

核心提示： 秋天的到来，预示着新的一轮感冒风波即将来袭。相对于炎炎夏日，秋天早晚凉爽，中午较为暖和，昼夜温差较大，如果没有一定的预防措施，就很容易中招感冒。

秋天的到来，预示着新的一轮感冒风波即将来袭。相对于炎炎夏日，秋天早晚凉爽，中午较为暖和，昼夜温差较大，如果没有一定的预防措施，就很容易中招感冒。感冒虽然说不上是什么大病，但对我们日常的生活工作都有一定的消极影响，甚至还可以引发炎症，因此，特别是那些免疫力不强的人，更加不能忽视，要学会如何在秋天做好感冒流感的预防工作，摆脱感冒。

1.通风和保暖。尤其是上班族，白天室内都是紧闭门窗的，容易滋生大量病菌，应该打开窗户通通风，确保室内空气的新鲜，也可买一些白醋，在房里蒸煮，能起到一定的杀菌消毒功效。同时，由于早晚温差较大，昼夜温差更大，因此老人、小孩和体弱者应该注重保暖工作，睡眠时确保在一个较温暖舒适的环境中。

2.饮食调理。秋季的气候十分干燥，我们可以适当使用一些能够滋阴润燥的食品，同时秋季不宜吃冷饮类的凉食，要及时趁热吃。要及时补充足量的维生素，如多吃萝卜，其中的萝卜素对于预防感冒很有好处。

3.提高身体素质。提高身体素质是预防感冒的重要途径，要知道一般体质较差者，很难抵挡住流感的入侵。在秋天，拥有一个强健的体魄是非常重要的，在保证饮食健康合理的前提下，可以利用空闲时间进行身体锻炼，登山、跑步、打太极都是不错的选择。

4.多吃姜。古代常用姜汤来治疗感冒，由此可知，姜对于预防感冒还是有一定作用的。俗话说，早上一片姜，胜过参汤。在秋天，早上起来的时候可以吃几片姜或者大蒜之类的调味品，对身体是有好处的，可以很好地起到预防感冒的效果。

5.多喝开水。有些人不喜欢喝白开水，常以饮料代替，其实这是很不好的，这些饮料对身体一般是没什么益处的，添加剂太多。在秋天，多喝白开水可使我们的身体新陈代谢能力变强，有效预防感冒，如果有轻度感冒症状还可以喝些板蓝根。

6.减少与感冒者接触。秋季的容易形成流感，具有传播性的感冒会在人与人接触过程中传播，因而适当的远离感冒人群可以减低传染导致感冒的风险。