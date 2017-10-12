怎么拥有一个不感冒的秋天

核心提示： 寒露（今年的10月8日）是秋季的第五个节气，表示秋季时节的正式开始，寒露后气温逐渐下降，患感冒等呼吸道疾病的人也多起来。中医里讲究顺应节气采取相应的养生方式，而寒露之后的这段时间的养生重点在于防止寒邪入侵，提高身体的抗寒能力。

寒露后气温逐渐下降，患感冒等呼吸道疾病的人也多起来。中医里讲究顺应节气采取相应的养生方式，而寒露之后的这段时间的养生重点在于防止寒邪入侵，提高身体的抗寒能力。

寒露脚不露

“寒露脚不露”告诫人们寒露过后，要特别注重脚部的保暖，切勿赤脚，以防“寒从足生”。中国中医研究院医史文献研究所庄乾竹表示，因为两脚离心脏最远，血液供应较少，再加上脚的脂肪层很薄，因此，保温性能差，容易受到冷刺激的影响。研究发现，脚与上呼吸道黏膜之间有着密切的神经联系，一旦脚部受凉，就会引起上呼吸道黏膜毛细血管收缩，纤毛运动减弱，人体抵抗力下降，因此，足部保暖格外重要。寒露过后除了要穿保暖性能好的鞋袜外，还要养成睡前用热水洗脚的习惯，热水泡脚除了可预防呼吸道感染性疾病外，还能使血管扩张、血流加快，改善脚部皮肤和组织营养，可减少下肢酸痛的发生，缓解或消除一天的疲劳。

练“弹指功”提阳气

很多朋友冬天怕冷，容易手脚冰凉，中华养生瑜伽协会会长迷罗表示，如果在寒露之后开始练练“弹指功”，可以让这些状况会得到改善。

“弹指功”非常简单，可以每天中午用双手拇指扣住中指用力弹出去，反复一百遍。当然，可以不必局限于一百次这个数目，次数越多越好，有空就弹弹。中指的指尖是心包经的起点，而心包经是心脏的保护墙，寒露之后，人体的气血开始流注心包经，所以常弹中指，能够促进气血循环，提高人体的御寒能力，也就不容易手脚冰凉、畏寒了。

适当食补不能少

寒露后也可以适当食补，这里推荐一道菜，即山药胡萝卜炖羊肉，这道汤具有补体健肾，提升元气的作用。怕吃羊肉上火的朋友，可以配着喝些菊花茶，菊花是清热去火的，还可以润肺补肾。如果不喜欢吃羊肉，可大椎穴以喝五豆粥，即用小米配上红、黄、黑、绿、蚕豆五种豆子，熬粥喝，它能调和五脏，濡养肠胃，提升机体的免疫力。为了增强进补的效果，闲暇还可以多敲敲足三里(外膝眼下四横指)，以提升脾胃运化功能。(综合自健康时报)