宝宝感冒未愈 切莫胡乱进补

核心提示： 入秋了，天气变化，文仔又感冒了，妈妈带着他去医院开了几副中药，为了让文仔快点好起来，妈妈还每天给他炖参汤喝，但半个月下来，文仔的感冒却还没完全 恢复。

入秋了，天气变化，文仔又感冒了，妈妈带着他去医院开了几副中药，为了让文仔快点好起来，妈妈还每天给他炖参汤喝，但半个月下来，文仔的感冒却还没完全 恢复。后来去医院咨询，医生在了解了情况后对妈妈说：在感冒还未痊 愈时尽量不要马上进补，不然有可能会帮倒忙，这是因为感冒在中医上属外感病邪，治疗上应以驱邪为主，而参汤属于滋腻之品，如果外邪还在体内没有排尽就贸然进补时，有可能会堵住邪气外排的通道，使邪气积于体内久久不去而使得疾病难以痊 愈，所以文仔的感冒就被拖得更久了。

感冒的时候，人体都会消耗一些元气，使身体变得稍微虚弱一些，为了补回丢失的元气，于是有些人便在感冒时大鱼大肉的，甚至进补一些补品，其实，这种做法是不太科学的，这不仅不利于感冒的恢复，而且还可能会“火上浇油”，使得感冒的病程延长。可能有些人听到这就开始疑惑了：身体虚弱不是更应该要进补吗？怎么就虚不受补了呢？

广东省妇幼保健院中医科潘明沃副主任医师指出，从中医的角度来说，感冒是病邪通过毛孔进入到人体的“表邪”，所以在治疗上最主要的就是把正气调到体表以驱逐邪气，如果此时就贸然采用进补的方法，容易堵住邪气外排的通道，使还未来得及排出的邪气积在体内出不来，从而使得感冒的病程延长，使原来的感冒难以痊 愈，甚至还会加重原来感冒的病情，这在中医上称之为“闭门留寇”。另外，由于补品多属滋腻之品，孩子在感冒时胃肠的消化吸收功能都还较差，若急补、骤补，反而会加重胃肠负担，使患儿出现消化不良等症状。

所以孩子在感冒后，家长切勿着急给孩子进补。潘明沃副主任医师建议，当宝宝的感冒症状较轻，只是有流清涕、打喷嚏、稍咳、咽痒、喉咙肿痛、胃纳差，或伴有轻微发热时，可以不作特殊处理，只需注意多喝水、多休息，饮食上应以清淡、易消化、高蛋白、高纤维素的食物为主，通常一个星期就可恢复，待感冒治好后，再进补，进补时也应缓慢地、循序渐进地进补，这样才能使补品真正被吸收而达到进补的效果。

此外，还有一些患儿感冒期间可能还伴有气血两虚，这时医生可能会让他在服用感冒药的同时适当配合一些补药，通过“扶正祛邪”来调动人体正气以驱逐邪气，但需要注意的是，所选的补品应以缓和、轻微为主，并遵循循序渐进的原则。