憋喷嚏等于吃了30万个细菌，如何正确打喷嚏？

核心提示： 感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

最近流感的肆虐，很多人都感冒了。感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

憋个喷嚏相当于吃了30万个细菌

打喷嚏是人体的一种自我保护。研究表明，一个喷嚏就相当于一个小型的八级台风，而且这个台风里面还携带了大量的病菌。

如果把喷嚏憋住，就好比口中含着一个八级大风，既然出不去，就只能在身体里面撞来撞去了，细菌于是乎回到人体当中，引发疾病，而且气流会经由咽鼓管传导至耳道鼓膜，对耳部造成损伤。可见，平时千万不能憋喷嚏，打喷嚏虽然是好事，可是打得不对就不好了。

打喷嚏注意两方面

1 不要捏鼻子

打喷嚏不要捏住鼻子，要给口鼻留有一定的空间减压，避免打喷嚏时产生的巨大压力经过咽鼓管作用在耳道鼓膜上。一般情况下，打喷嚏难以控制，而且人的鼓膜很坚硬，因为打喷嚏而造成鼓膜穿孔并不常见，但如果气流很大，是有穿孔可能的。

研究发现， 一个喷嚏??的最 大气??流甚至相当于15级台风的风力。正常情况下，鼻咽部和耳朵是相通的，中间连着咽鼓管，中耳与外部的压力平衡得以维持。但如果捏住鼻子，气体无法通过鼻子排出，便可能走向咽鼓管，串到中耳里去，压力过大时，就可能造成鼓膜穿孔。

2 不要对着人打喷嚏

想要打喷嚏时，应马上脸背向别人，用干净的手帕或纸巾捂住口鼻，如果临时找不到手帕或纸巾，还可用手肘或衣袖来代替，喷出的飞沫虽然会附着在衣服或皮肤上，但能阻断感冒病毒的传播；

3 避免弯腰打

很多人在打喷嚏时会习惯性地做弯腰低头这个动作，其实，这很容易因强烈反应性的腰肌扭动、不协调收缩而引起腰肌损伤和椎间盘突出。

4 蹲着打喷嚏

蹲着打喷嚏可以减小胸腹腔的压力变化，降低因打喷嚏而引发危险的可能性。站着打喷嚏时，最 好把一只手放在腰部支撑身体，或者有意识地收缩颈部和腰部肌肉，以对抗冲击力，保护脊椎。紧急情况下，立即采取半蹲位也是不错的姿势。