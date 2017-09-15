39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 呼吸科 > 双蚁复方感冒灵 > 热点资讯

憋喷嚏等于吃了30万个细菌，如何正确打喷嚏？

2017-09-15     来源：39健康网
核心提示： 感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

　　最近流感的肆虐，很多人都感冒了。感冒除了流鼻涕，还会打喷嚏。打喷嚏是一种很普通的行为，但有的人却认为打喷嚏这么尴尬，于是有的人就忍住不打。实际上，这种行为大错特错。

　　

3013

　　憋个喷嚏相当于吃了30万个细菌

　　打喷嚏是人体的一种自我保护。研究表明，一个喷嚏就相当于一个小型的八级台风，而且这个台风里面还携带了大量的病菌。

　　如果把喷嚏憋住，就好比口中含着一个八级大风，既然出不去，就只能在身体里面撞来撞去了，细菌于是乎回到人体当中，引发疾病，而且气流会经由咽鼓管传导至耳道鼓膜，对耳部造成损伤。可见，平时千万不能憋喷嚏，打喷嚏虽然是好事，可是打得不对就不好了。

　　打喷嚏注意两方面

　　1 不要捏鼻子

　　打喷嚏不要捏住鼻子，要给口鼻留有一定的空间减压，避免打喷嚏时产生的巨大压力经过咽鼓管作用在耳道鼓膜上。一般情况下，打喷嚏难以控制，而且人的鼓膜很坚硬，因为打喷嚏而造成鼓膜穿孔并不常见，但如果气流很大，是有穿孔可能的。

　　研究发现， 一个喷嚏最 大流甚至相当于15级台风的风力。正常情况下，鼻咽部和耳朵是相通的，中间连着咽鼓管，中耳与外部的压力平衡得以维持。但如果捏住鼻子，气体无法通过鼻子排出，便可能走向咽鼓管，串到中耳里去，压力过大时，就可能造成鼓膜穿孔。

　　2 不要对着人打喷嚏

　　想要打喷嚏时，应马上脸背向别人，用干净的手帕或纸巾捂住口鼻，如果临时找不到手帕或纸巾，还可用手肘或衣袖来代替，喷出的飞沫虽然会附着在衣服或皮肤上，但能阻断感冒病毒的传播；

　　3 避免弯腰打

　　很多人在打喷嚏时会习惯性地做弯腰低头这个动作，其实，这很容易因强烈反应性的腰肌扭动、不协调收缩而引起腰肌损伤和椎间盘突出。

　　4 蹲着打喷嚏

　　蹲着打喷嚏可以减小胸腹腔的压力变化，降低因打喷嚏而引发危险的可能性。站着打喷嚏时，最 好把一只手放在腰部支撑身体，或者有意识地收缩颈部和腰部肌肉，以对抗冲击力，保护脊椎。紧急情况下，立即采取半蹲位也是不错的姿势。

上一篇：秋季如何提高免疫力？六大习惯让你远离感冒

下一篇：憋喷嚏等于吃了30万个细菌，如何正确打喷嚏？

  • 看过本文的人还浏览过
双蚁复方感冒灵颗粒

双蚁复方感冒灵颗粒

产品介绍：双蚁复方感冒灵颗粒是用于治疗风热感冒的感冒药，适用症包括发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠等。
  • 热点资讯

广西政府部门指导双蚁药业扩建工作

6月9日，来宾市兴宾区委书记杨添才，兴宾区区委常委、副区长韦铮，兴宾区副区长韦振敏一行深入调研指导双蚁药业扩建工作。调研组一行对双蚁药业进行实地考擦，认真听取了企业负责人工作汇报，详细了解双蚁药业近年来的发展状况。

风寒感冒能服用双蚁复方感冒灵颗粒吗？

双蚁复方感冒灵颗粒主要用于风热感冒之发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻...... [详细]

用茶水冲服双蚁复方感冒灵颗粒，能不能喝？

茶叶用水泡过之后，其中的许多物质如鞣酸，茶碱，咖啡因，可可碱以及维生素等会溶于水中.... [详细]

双蚁复方感冒灵颗粒可以与其他感冒药搭配使用吗？

服用双蚁复方感冒灵颗粒期间不得饮酒或含有酒精的饮料，不能同时服用与本品成份相似... [详细]

5, 1, 20 已有0条评论 查看更多评论>>
查看更多评论>>
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们