双蚁药业亮相北京，获得工商总局领导关心

核心提示： 8月19日，由广西壮族自治区人民政府主办，广西区工商局、发改委、工信委等8个部门联合承办的“遍行天下心仪广西—广西品牌神州行”启动仪式及首站活动在北京广西大厦隆重举行。

8月19日，由广西壮族自治区人民政府主办，广西区工商局、发改委、工信委等8个部门联合承办的“遍行天下心仪广西—广西品牌神州行”启动仪式及首站活动在北京广西大厦隆重举行。

广西品牌神州行活动启动仪式

双蚁药业作为“广西著名商标”、2017中国财经峰会“最具成长价值奖”企业，受邀以主要参展企业身份参加这一项为期3年的系列活动。

在活动现场，双蚁药业受到了国家工商总局刘俊臣副局长的关注。刘局长在双蚁药业的展位前，仔细询问企业的发展历程、企业的经营情况。

国家工商总局刘俊臣副局长（右二）莅临双蚁药业展位

双蚁药业参展负责人蒙艳妮向刘局长一行汇报了双蚁药业的经营情况和品牌建设情况。她提到，双蚁药业已成功获得“广西著名商标”，助推了企业在品牌化道路上的发展，助推双蚁药业的产品猛涨，在同类品种市场中的市场占有率、销售额、销售量后来居上，拳头产品“新一代感冒药—复方感冒灵颗粒”更是在2015年、2016年连续两年销售额破亿。同时，是广西141家制药企业中第 一家、目前为止唯 一一家被广西药监局评为“AAA级质量信用企业”。

国家工商总局刘俊臣副局长（中）在认真听取双蚁药业情况汇报

刘局长勉励双蚁药业：夯实企业创新能力，加强科研开发，加强新产品的研发，诚信经营，努力坚实自身能力和软硬件，争取早日获得“中国驰名商标”。在弘扬民族医药、壮医特色疗法的道路上，坚定地走出一条成功路。

国家工商总局刘俊臣副局长的随行人员在双蚁药业展位前合影

承载着领导期望与鼓励，双蚁药业将在未来在“抗感止咳和风湿病”两大领域继续发力，帮助人们选择好药，建立健康生活方式，增强健康体魄

启动仪式现场，双蚁药业治疗风湿病的专利新药“双蚁祛湿通络胶囊”和新一代感冒药“双蚁复方感冒灵颗粒”受到了多家专业医疗机构、医药企业和各省市区驻京商会的关注、青睐和咨询。

据不完全统计，仅活动当天，双蚁药业发放“双蚁祛湿通络胶囊”宣传资料1822份，“复方感冒灵颗粒”宣传资料3150份；接受了将近500次的专业咨询；接到100多家单位现场递交的合作意愿，其中医疗机构23家、全国性连锁医药公司12家、大型连锁机构33家。

近年来，双蚁药业以“注重质量，关爱民生”的企业理念、以消费者为主，口碑为上的品牌塑造实践保证了企业的持续快速发展。在品牌中国的大形势下，双蚁药业积极探索民族医药品牌的建设新办法。2017年8月17日，双蚁药业与北京中盾律师事务所在四川成都成功过签订《未来品牌升级战略合作协议》，计划在未来两年内，争取成为“中国驰名商标”。