双蚁药业砥砺前行，力争“中国驰名商标”

核心提示： 2017年8月17日，国内新锐制药企业广西双蚁药业，在四川成都与北京中盾律师事务所签订未来品牌升级战略合作协议，正式向“中国驰名商标”发起冲击。

2017年8月17日，国内新锐制药企业广西双蚁药业，在四川成都与北京中盾律师事务所签订未来品牌升级战略合作协议，正式向“中国驰名商标”发起冲击。

（签约仪式现场）

通过签订本次合作协议，双方在未来两年内，将在多方面加大力度促进合作，推动双蚁药业在全国医药行业的发展，加快推动双蚁药业品牌战略升级，推动双蚁药业创建“中国抗感止咳和治疗风湿药物生产基地“发展战略的实施。

据了解，“中国驰名商标”的认定一年一次，对企业商标的要求十分严格，对企业的发展规模、商标的知晓程度以及创建时间都要进行严格考量，企业还要在全国同行业内具有领先地位。

标准虽然苛刻，但双蚁药业作为抗感止咳类药物的一线品牌、在2015年就已经成功获得“广西著名商标”，对这次力争中国驰名商标充满着信心。

双蚁药业成立于1979年，38年来一直专注于抗感止咳和风湿类中成药、植物药和动物药的研发及制造，公司系列产品采用统一风格包装，统一形象展示，深受消费者喜爱。

双蚁药业始终秉持“注重质量，关爱民生“的企业理念，坚持以高于国家药典标准的内控标准，严把质量关。2016年12月从全广西141家制药企业中脱颖而出，率先被广西药监局评定为：药品生产企业质量安全信用等级最 高 级别“AAA”级企业，并于2017年5月被国家信用质量评定中心授予“AAA+级中国质量信用企业“。

荣誉的获得就是权威的评定，是监管部门对双蚁药业产品质量的认可，也是监管部门给予双蚁药业未来顺利通过“中国驰名商标”认定极大的鼓励。

对于双蚁药业申报“中国驰名商标”的初衷，总经理王波表示：并非是当作一个荣誉称号看待，而是看重在法律上对品牌的高手段保护，目的是用来打击侵权行为，保护企业和企业品牌的权益。

王波进一步表示，双蚁药业从前不显山不露水，但是自从公司的拳头产品-“复方感冒灵颗粒”异军突起，2015-16年连续两年单品种销售量突破亿元大关，市场占有量远远高于对手；以及治疗风湿病的专利新药-“双蚁祛湿通络胶囊”，2016年销量雄踞同类品种前茅等一系列惊艳的市场表现后，我们就遇到了一些问题，市场上出现了我们的仿品，这大大损害了企业的品牌形象，也伤害了消费者的权益。所以，我们有必要通过法律的途径来保护企业的品牌。

来宾市工商局某领导获悉双蚁药业冲击“中国驰名商标“的决心后，也表示了支持：双蚁药业如果通过认定，不仅有利于提升企业的知名度与市场影响力，扩大了商标的保护范围，对来宾当地的经济社会发展也具有一定促进作用。我们相信双蚁药业能够取得成功！