儿童感冒发烧怎么办 3招调养甩掉它

核心提示： 儿童感冒多由病毒感染引起，感冒后会出现低热、咽喉疼痛、头痛、食欲不振、困倦乏力症状，症状可轻可重，治疗应以辛温解表为主。儿童感冒发烧怎么办，下面是一些感冒发烧的护理方法，希望能帮到家长们。

儿童感冒多由病毒感染引起，感冒后会出现低热、咽喉疼痛、头痛、食欲不振、困倦乏力症状，症状可轻可重，治疗应以辛温解表为主。儿童感冒发烧怎么办，下面是一些感冒发烧的护理方法，希望能帮到家长们。

注意让儿童安静休息

室内温度不宜过高，也不宜过低，保持在18-25摄氏度最为适宜。中午太阳高照，天气暖和时，可适当开窗，通风透气。开窗后，要抚摸儿童额头及四肢，查看儿童是否受寒。若四肢冰冷，应及时给儿童盖被子。夜间，儿童应静静休息，不宜再受寒。睡前，家长要把其盖好被子，并保持居室安静。清晨出汗过多的儿童应更换衣物，并用温毛巾擦拭干净身体。

吃清淡易消化的食物

儿童感冒发烧，不宜吃油腻、煎炸食物，饮食应以清淡为主，多吃易消化的食物，比如鸡蛋汤、小米粥等。适当吃蔬菜及水果，及时补充维生素，对疾病治疗有好处。烧退后，家长可让儿童喝豆浆、汤水、米汤，补充身体所流失的水分，保持水、电解质平衡。

病儿降温

酒精擦浴、冷敷、热敷都是降温的方法。儿童发热时应及时降温，否则会影响大脑发育。但家长也不能及于一时，乱采用方法帮儿童降温，比如滥用退药。给儿童服用退烧药之前要先咨询医生，按照医生要求按时按量给儿童服药。服药期间，家长要观察儿童病情，发现异常要及时送往医院治疗。

感冒发烧怎么办，如还有相关疑问，欢迎咨询专业医院的医生，医生会根据多年临床经验告知答案。祝宝宝早日恢复健康，治 愈疾病。