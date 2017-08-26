39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 呼吸科 > 双蚁复方感冒灵 > 热点资讯

儿童感冒发烧怎么办 3招调养甩掉它

2017-08-26     来源：39健康网
核心提示： 儿童感冒多由病毒感染引起，感冒后会出现低热、咽喉疼痛、头痛、食欲不振、困倦乏力症状，症状可轻可重，治疗应以辛温解表为主。儿童感冒发烧怎么办，下面是一些感冒发烧的护理方法，希望能帮到家长们。

　　儿童感冒多由病毒感染引起，感冒后会出现低热、咽喉疼痛、头痛、食欲不振、困倦乏力症状，症状可轻可重，治疗应以辛温解表为主。儿童感冒发烧怎么办，下面是一些感冒发烧的护理方法，希望能帮到家长们。

　　注意让儿童安静休息

　　室内温度不宜过高，也不宜过低，保持在18-25摄氏度最为适宜。中午太阳高照，天气暖和时，可适当开窗，通风透气。开窗后，要抚摸儿童额头及四肢，查看儿童是否受寒。若四肢冰冷，应及时给儿童盖被子。夜间，儿童应静静休息，不宜再受寒。睡前，家长要把其盖好被子，并保持居室安静。清晨出汗过多的儿童应更换衣物，并用温毛巾擦拭干净身体。

　　

孩子 婴儿 母亲 睡觉 亲子 母爱_16143385_xxl

　　吃清淡易消化的食物

　　儿童感冒发烧，不宜吃油腻、煎炸食物，饮食应以清淡为主，多吃易消化的食物，比如鸡蛋汤、小米粥等。适当吃蔬菜及水果，及时补充维生素，对疾病治疗有好处。烧退后，家长可让儿童喝豆浆、汤水、米汤，补充身体所流失的水分，保持水、电解质平衡。

　　病儿降温

　　酒精擦浴、冷敷、热敷都是降温的方法。儿童发热时应及时降温，否则会影响大脑发育。但家长也不能及于一时，乱采用方法帮儿童降温，比如滥用退药。给儿童服用退烧药之前要先咨询医生，按照医生要求按时按量给儿童服药。服药期间，家长要观察儿童病情，发现异常要及时送往医院治疗。

　　感冒发烧怎么办，如还有相关疑问，欢迎咨询专业医院的医生，医生会根据多年临床经验告知答案。祝宝宝早日恢复健康，治 愈疾病。

上一篇：5种类型的感冒才要用抗生素

下一篇：儿童感冒发烧怎么办 3招调养甩掉它

  • 看过本文的人还浏览过
双蚁复方感冒灵颗粒

双蚁复方感冒灵颗粒

产品介绍：双蚁复方感冒灵颗粒是用于治疗风热感冒的感冒药，适用症包括发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠等。
  • 热点资讯

广西政府部门指导双蚁药业扩建工作

6月9日，来宾市兴宾区委书记杨添才，兴宾区区委常委、副区长韦铮，兴宾区副区长韦振敏一行深入调研指导双蚁药业扩建工作。调研组一行对双蚁药业进行实地考擦，认真听取了企业负责人工作汇报，详细了解双蚁药业近年来的发展状况。

风寒感冒能服用双蚁复方感冒灵颗粒吗？

双蚁复方感冒灵颗粒主要用于风热感冒之发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻...... [详细]

用茶水冲服双蚁复方感冒灵颗粒，能不能喝？

茶叶用水泡过之后，其中的许多物质如鞣酸，茶碱，咖啡因，可可碱以及维生素等会溶于水中.... [详细]

双蚁复方感冒灵颗粒可以与其他感冒药搭配使用吗？

服用双蚁复方感冒灵颗粒期间不得饮酒或含有酒精的饮料，不能同时服用与本品成份相似... [详细]

5, 1, 20 已有0条评论 查看更多评论>>
查看更多评论>>
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们