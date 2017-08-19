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感冒用药如何与食疗搭配？

2017-08-19     来源：39健康网
核心提示： 感冒了，你是否已经吃药了呢？你吃的药是对症下药的吗？感冒可以分为风寒感冒，风热感冒、流行性感冒与暑湿型感冒，只有对症下药才能做到事半功倍。如果能同时最　好饮食的调整会更加的效果显著。

　　感冒了，你是否已经吃药了呢？你吃的药是对症下药的吗？感冒可以分为风寒感冒，风热感冒、流行性感冒与暑湿型感冒，只有对症下药才能做到事半功倍。如果能同时最 好饮食的调整会更加的效果显著。

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　　秋天马上就要到了，秋天最容易患上的就是风寒感冒，下面就说一下风寒感冒的症状以及用药。风寒感冒以恶寒重、发热轻、无汗、头痛、四肢关节疼痛明显，起症状主要表现为鼻塞声重、打喷嚏、流鼻涕、口不渴、咳嗽、咯痰清稀、咽喉疼痛不明显，舌质不红、舌苔薄白而润等特点。可以选用的感冒药有：荆防败毒丸、杏苏感冒冲剂、伤风感冒冲剂、伤风停胶囊、感冒软胶囊、参苏感冒片、感冒退烧片、解热感冒片、荆防冲剂、风寒感冒冲剂、柴胡冲剂、感冒清热颗粒等。

　　感冒可以采用的食疗方法有：

　　1.多吃一些大蒜，因为大蒜切碎后会生成一种刺激成分大蒜素，大蒜素能够有效的预防感冒。

　　2.红薯中含有大量的β-胡萝卜素，能够帮助抵抗感染，所以烤着吃或者是煮汤都是非常不错的选择。

　　3.辣椒、胡椒、花椒等香辛料中含有大量的刺激成分，可以有效的防止鼻子充血造成鼻塞，让你在感冒的时候可以自由呼吸，所以多吃一点这些物质对于感冒症状的缓解是非常不错的选择。

　　4.香蕉是一种非常好的水果，对于体质比较差的人来说，多吃香蕉可以有效的抵抗病毒感染，从而能够起到预防与治疗感冒的作用。

　　5.谷物中含有大量的锌，这种物质能够增强身体的抵抗力，可以多吃一些荞麦面条以及各种杂粮做成的米饭。

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双蚁复方感冒灵颗粒

双蚁复方感冒灵颗粒

产品介绍：双蚁复方感冒灵颗粒是用于治疗风热感冒的感冒药，适用症包括发热，微恶风寒，头身痛，口干而渴，鼻塞涕浊，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠等。
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