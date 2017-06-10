感冒非小病，长期不愈小心大病来袭！钟南山院士教你治感冒

核心提示： 根据一项全球调查显示，中国已经成为全球第 一“感冒大国”。在过去的一年里，有超过10亿人次的国人得过感冒，感冒时间平均长达18．5天。但是，国人对感冒治疗仍没有建立正确认知。无论是医疗群体或是大众，都必须认真对待感冒，以专业的治疗方法，降低感冒对社会的危害。

指导专家：中国工程院 钟南山院士

中国工程院院士，博士生导师，曾任广州呼吸疾病研究所所长，任联合国世界卫生组织健康与吸烟医学顾问。长期从事呼吸疾病的临床、教学和研究工作，其研究重点是支气管哮喘和呼吸衰竭。

主持完成了国家“973项目”（首席科学家）、“863计划”、“十五”科技攻关、国际合作等10余项重大科研项目。国家自然科学基金等科研课题的研究，多项成果获国家教委及卫生部、省市科技进步奖。

享受政府特殊津贴优秀专家。擅长哮喘、慢性阻塞性肺病、慢性咳嗽、间质性肺炎等呼吸道疑难杂症。

虽然抗菌药物治疗普通感冒无效，但依旧有大约50%的患者在无医生指导的情况下使用，这种现象要引起重视。

钟南山院士近日公开表示，只有当感冒合并细菌感染时，才应在医生指导下应用抗菌药物治疗，如感冒并发鼻窦炎、中耳炎、肺炎等。

超8成国人感冒，治感意识仍薄弱

根据一项全球调查显示，中国已经成为全球第 一“感冒大国”。在过去的一年里，有超过10亿人次的国人得过感冒，感冒时间平均长达18.5天。

但是，国人对感冒治疗仍没有建立正确认知。虽然大多数医生和药师建议感冒患者在家休息更有利于康复，同时也可避免将疾病传播给他人，但是依旧有75%的受访者曾在感冒或流感期间坚持外出工作。

呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山院士指出，“国人对感冒的认知仍停留在‘小病’阶段，但是感冒已经严重影响到大众的日常生活、健康乃至生命安危。”

在20世纪的5次全球性流感事件中，有2次爆发于中国；进入21世纪，非典、禽流感、和甲流更是引发全民健康危机。

无论是医疗群体或是大众，都必须认真对待感冒，以专业的治疗方法，降低感冒对社会的危害。

感冒发烧后就要用抗生素？

钟南山告诉你哪些是认识误区！

尽管感冒已经严重影响国民健康和生活，但是，国民却并未形成科学认知，反而存在大量的误区、盲区。

例如因缺乏对感冒病因的了解，乱服抗生素；感冒后缺少休息、仍带病上班；不遵医嘱，自行服药或混合服药；都有可能进一步延长感冒病程乃至诱发其他疾病。

此外，除了成人感冒，在婴幼儿感冒上，同样由于感冒认知不足，引发诸多严重后果。例如服药种类不当、不按剂量服用，甚至由于治疗不当，对儿童造成终身影响。

钟南山院士指出：“有一项统计显示，在中国城市人口里面，如果有人感冒发烧超过3天不退的话，80%以上都会使用抗生素，而且相当多的是采用静脉滴注抗生素。

“尤其是小朋友发烧三天不退烧的话，通常父母亲或者是爷爷奶奶就沉不住气了，在没有任何医学指征的情况下给孩子输液。

“感冒发烧总会有一个过程，并不是‘一吊针就好了’，中国家庭要树立正确的观念。”

而除了感冒治疗，在感冒预防上，我国国民的认知同样缺乏科学性。例如盲目相信“捂汗”、作息规律长期紊乱、房间不按时通风等、在感冒高发季扎堆人群，都增加了患感冒的可能性。

长期感冒咳嗽不愈警惕大病隐患

“在我国，每年都有大量由感冒所引发的危、急性病例”，钟南山院士介绍，“例如患有呼吸道慢性疾病的人群或者老人等特殊人群，感冒后往往不立即就医治疗，而是当做‘小病’对待，不积极或者采取不科学的治疗方式，结果诱发更为严重的疾病，威胁生命健康。”

他进一步补充道，假如病人一直高烧或者是一直出现有浓痰，并且咳嗽日益加剧，超过了8天10天还没有好转，那就需要做一些检查，排查一下是不是得了病毒性肺炎。

还有感冒发烧的病人，精神状态越来越差，心跳快，呼吸气促，特别对年轻人尤其是孩子来说要警惕病毒性心肌炎。

治疗感冒新理念 “关爱”有助康复

“健康的一半是心理健康，疾病的一半是心理疾病，那么对于感冒或者流感这种并不是很重的病来说，这个问题更加重要。”

钟院士坦言，感冒治疗新理念，即家人给予感冒病人关爱，能够有效地帮助康复。他进一步指出，这个关爱是包含所谓5个感官即“五觉”——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。

嗅觉：开窗保持室内空气清新，或喝点带有芳香味的饮品，如柑橘汁。

味觉：做一道童年最爱的美食或调一杯热饮。

听觉：多听听喜爱的音乐，走出户外，到人少清静的地方听听鸟儿鸣叫。

触觉：穿舒适的衣服，坐在最喜欢的椅子或沙发上休息。为感冒的人按摩，如果是孩子就多抱抱他。

视觉：看最喜爱的电影、电视节目或书籍，分散自己对感冒不适的注意力。

对于感冒的治疗和康复方面，全球领先的感冒咳嗽药品牌VICKS息可舒的首席科学家大卫·赫尔(David Hull)教授同时指出：“大量的研究证明，感冒治疗时，除了药物治疗，心理安慰同样必不可少。

“当家人感冒时，可以借助舒适的休息环境、温暖的食物，轻揉的抚触等，或者帮助其回想过去对抗感冒的经历，都能有效缓解感冒患者的症状，减轻感冒对身体造成的不舒适感。”