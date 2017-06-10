感冒老不好？你要注意了！

核心提示： 许多人不把感冒当回事，认为“几天就会自愈 ，没什么大不了的”，总想自己吃点药就能好或者硬扛过去。然而，有些情况下感冒并没有人们想象得那么简单，如果放任它发展或是误诊误治，小感冒有可能引发大后果，甚至危及生命。

许多人不把感冒当回事，认为“几天就会自愈 ，没什么大不了的”，总想自己吃点药就能好或者硬扛过去。然而，有些情况下感冒并没有人们想象得那么简单，如果放任它发展或是误诊误治，小感冒有可能引发大后果，甚至危及生命。近日，美国《预防》杂志邀请多科专家，总结了需要高度重视的7个感冒迹象。

1.咳嗽时间超3周

理论上来说，得了普通感冒就算不吃药7天也会自愈。不过要是感冒超过3周，就需要引起警觉了。纽约西奈山医院呼吸科专家莎娜·莱文说：“感冒后咳嗽超过3周尤其需要引起重视。”如果其他感冒症状消失，而咳嗽一直“挥之不去”，可能是哮喘、肺炎或其他肺病的征兆。

2.症状反复并加重

有时感冒症状已经开始好转，但却又卷土重来，甚至病情加重。美国哮喘和过敏症基金会主席卡里·森尼特说：“得感冒后若出现一些紧急状况，需要立即治疗。”他表示，流感样的症状似乎开始好转，但是却出现了更严重的高热和剧烈咳嗽等症状，就需要引起高度重视了。梅奥诊所专家指出，这或许是“二次感染”，有可能是支气管炎或肺炎。这种情况下，应该尽快就医。

3.鼻涕或痰带颜色

感冒后唾液发黏很正常，但是如果痰或者鼻涕带颜色，那就表明体内出了状况。莎娜·莱文说：“这是白细胞抗击感染造成的。”如果感冒后，鼻涕或痰呈黄色、褐色、绿色，甚至带血丝，就要应引起重视。

4.眼睛发痒泪汪汪

如果眼睛发痒，而且无缘无故泪流不止，那很可能是过敏反应，而非普通感冒。卡里·森尼特表示，很难说出两者的区别，“感冒病毒株超过100多种。每一种会在一年中特定时段暴发，这也是为什么人们容易把感冒同季节性过敏相混淆。”过敏反应的其他症状包括荨麻疹、舌头肿大、头昏眼花、腹部绞痛等。

5.饮食正常体重下降

得了感冒会让人食欲不振，如果吃得少导致体重减轻是正常现象。但饮食正常，体重却下降，则应引起引起警惕。感冒症状伴有不明原因的体重减轻，可能是甲亢、恶性肿瘤、细菌感染甚至艾滋病的征兆。

6.咳嗽带喘还憋闷

虽然咳嗽是感冒的常见症状，但如果咳嗽时伴有喘鸣或胸闷，则可能是哮喘发作。哮喘发作期间，病人的气道肿胀发炎并被黏液阻塞，气道肌肉收缩进而引发哮喘发作。如果感冒后出现上述症状，请及时就诊。

7.出现疼痛

感冒后，如果感到某个部位疼痛，一定要警惕。 例如，脓毒性咽喉炎会导致喉咙疼痛;鼻窦感染会给鼻道带来压迫，有时还会导致牙疼;而耳部感染不仅会导致耳部疼痛，还会带来其他一些症状。如果病人感冒后，同时觉得听力下降、耳部疼痛，还伴有分泌物增多，很可能是中耳发炎，应该及时就医。