喝碗鱼头汤 感冒头痛立刻消

核心提示： 鳙鱼性甘，温，且其肉质松软，肌纤维较短，容易消化吸收。

今天为大家推荐一款具有行气祛风、温补散寒、镇静、补气健脑等功效的药膳，一般人群均可服用。尤其适用于风寒感冒头痛者，及经络不通、四肢拘挛痹痛等症。

取川芎15克，白芷15克，鱼头1个(鳙鱼鱼头1个，约200克)，生姜、葱、食盐、料酒适量。将鱼头去腮洗净后下锅煎至微黄后备用(对于想减少油脂摄入的患者，亦可略去煎制鱼头的步骤);将川芎和白芷分别洗净后切片备用;将川芎、白芷、鱼头放入砂锅内，加入生姜、葱、料酒及适量清水;砂锅上火武火烧沸后转文火炖煮约1小时，起锅前加适量盐调味即可。

川芎性味辛温，具有温通活血、行气开郁、祛风止痛的功效，适用于各种瘀血阻滞的病症，如月经不调、痛经、胸胁疼痛等。白芷性温，味辛微苦，具有散风除湿、通窍之痛、消肿排脓的作用。鳙鱼性甘，温，且其肉质松软，肌纤维较短，容易消化吸收。中医认为体质虚弱、脾胃虚寒、营养不良者适宜食用。