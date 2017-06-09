叹空调好舒服？小心感冒来袭！

核心提示： 夏季来临，很多办公室已经开起了空调，大多数人可能会连续几个月都长时间呆在空调房里工作、生活。但空调房里一是密封环境，空气不流通，二是办公室比较大，为了制冷的效果，一般冷气都会开得很足，因此，长期在空调房里工作生活，预防感冒就成了保健的首要之事了。空调房里如何预防感冒呢？

夏季来临，很多办公室已经开起了空调，大多数人可能会连续几个月都长时间呆在空调房里工作、生活。但空调房里一是密封环境，空气不流通，二是办公室比较大，为了制冷的效果，一般冷气都会开得很足，因此，长期在空调房里工作生活，预防感冒就成了保健的首要之事了。空调房里如何预防感冒呢？

将空调温度调节至合适的温度，这个需要根据房间的大小和空调的能力来决定，通常情况下，温度在25度到26度为合适的。如果是睡觉的时候开空调，最 好选择睡眠模式或经济模式等，不是特别热的话，也可以定个时间，到时关闭。

在办公室里备一件薄外套或者薄毯子，工作的时候可以披在外面，避免手、背等皮肤直接被冷风吹，中午午休时也可以盖在肩膀上，可以避免吹空调导致的感冒。

用事先准备好的盆子盛一些清水，放在房间的角落。这样做的原因是因为在开着空调的环境里，空气在运行一段时间后就比较干燥，呼吸时空气干燥对鼻黏膜有伤害。放一盆水，水会蒸发，自然调节湿度。

室内外温差大，体虚的朋友身体调节功能差，容易受凉，受凉后外邪可能趁机侵入人体，引起感冒打喷嚏，甚至诱发哮喘、“老慢支”发作。所以衣服不要随便穿脱，要保证温差感。

擦脸前要先用热水洗手，使双手湿热后再做。摩擦时力度要适宜，不宜过重。脸部有感染或皮肤病者不宜擦脸。

越是天热，越应该加强耐热锻炼，减少呆在空调房间里的时间。在空调环境下上班的白领们，回到家后最 好尽量少用空调，尤其不要一进家门就直接冲进空调房。

迎香穴在鼻翼外缘中点处，当鼻唇沟中，按压后可用于治疗鼻塞、流涕、喘息等症。风池穴在项部，当枕骨之下，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处，掌擦或揉按后可用于治疗感冒、气管炎等病。

五指并拢，中指贴鼻翼两侧，向上至前额、发际，双手掌心沿发际向外向下，至下颌还原至鼻翼两侧。做8次后还原成预备姿势，每次做2～4组。可以提高脸面部皮肤温度，改善头面部血液循环，能预防感冒，还能消除鼻塞及头部不适。

五指并拢紧贴颈部两侧，沿颈部向后再向前搓擦。做8次后还原成预备姿势，每次做2～4组。手、面、颈是暴露的体表部位，多为空调直吹的部位，搓擦后可促进局部血液循环，外邪不易侵入，增强机体抗病能力。搓擦时手掌尽量与搓擦部位紧贴，以有热感为宜。