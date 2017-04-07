鼻塞感冒 缓解感冒症状怎么吃？

核心提示： 春夏交接的日子里，人们最易患病，而且特别容易患感冒。感冒后，不少人会选择打针吃药，但实际上，只要调整饮食，通过合理药膳，更有助于缓解感冒症状。

季节轮替，造成现如今早间见的温差较大，一不注意，就很容易患上感冒，患有感冒，大多数人会选择打针吃药，其实相对于打针吃药，中医的合理药膳，更是能有助于缓解日常鼻塞感冒，让你更快的康复，一起来看看吧！

1、葱的粘液

吃些大葱的粘液，是有着不错效果的。葱的黏液可以抑制发炎切下葱白色的部分，其中有黏液，而此黏液对鼻的发炎症状有功效，能使空气流通鼻内而治好鼻塞现象。将黏液涂贴在鼻梁上很有功效。此外，也可将白色部分的葱切成细丝，放入碗里，注入热水，加入少量味噌，每天二至三次饮用。或者只是加入味噌服用也很有功效。

2、橘子皮

橘子皮也是有助于鼻子通气的，用新鲜的橘子皮对准鼻孔猛然一挤，把挤出的汁液喷入鼻腔，鼻子很快就会通气。还有，把维生素C碾成粉末，然后吸少量入鼻，鼻子就会通气了。

3、白萝卜汁

选择一些白萝卜，能够有效的消除鼻塞的症状。用脱脂棉沾白萝卜的榨汁，持续交互塞入鼻孔内也可以治疗鼻塞。或者用浓的粗茶加入盐，以洗涤器洗净鼻腔，也可以消除鼻塞。

4、热水浸泡棉花

用热水放于耳朵处，也是较为有效的。棉花用热水浸泡后拧干些，分别敷住耳朵10分钟，睡觉就不会鼻塞了。

5、莲藕汁

莲藕滴入鼻子，也是缓解鼻塞的症状，有着较好的疗效的。莲藕榨汁可以帮助鼻子恢复畅通。莲藕有使皮肤黏膜收缩的作用，有消除发炎的作用，对鼻塞很有功效。可以取莲节一个捣碎成泥，用脱脂棉沾此榨汁，塞入一方的鼻孔如此交互持续动作，则可去除鼻塞现象。特别是就寝前施行功效更好。或者取2、3滴莲藕榨汁滴入鼻孔也可。

6、姜茶

经常的喝姜茶，效果是比较不错的。取生姜、茶叶各适量，沏茶或熬汤饮。连服3日，能减轻感冒症状，缩短病程。若加入红糖疗效更佳。

7、温水温饮料

经常的喝一些温水的饮料，是很健康的。多喝温热的饮料可使病人黏痰变得稀薄，缓解呼吸道黏膜的紧张状态，促进痰液咳出。建议喝温开水或温的牛奶、米汤等，也可以适量的喝点温果汁。选刺激性较小的苹果汁和梨汁等，不宜喝橙汁、西柚汁等柑橘类的果汁。

8、姜丝萝卜汤

姜丝萝卜汤也是较为神奇的，每日滴注，治疗鼻塞的症状。姜丝25克，萝卜50克切片，加水500毫升，煮15分钟，加红糖适量。每次200毫升，每天1-2次。

鼻塞感冒，日常一些合理的膳食是较为有效的，可以避免日常用药造成的身体负担，而且是较为健康的，现在还受到鼻塞感冒，就快来试试吧！