鼻塞老不好可能得了假感冒

核心提示： 冬末春初的气温，总是那么的飘忽不定，一个不注意，人就特别容易患感冒。感冒是小事，但如果你的感冒症状（如鼻塞）一直不见好，那么你就应该提高警惕了，因为你很有可能是患了假感冒。

冬末春初的气温，总是那么的飘忽不定，一个不注意，人就特别容易患感冒。感冒是小事，但如果你的感冒症状（如鼻塞）一直不见好，那么你就应该提高警惕了，因为你很有可能是患了假感冒。

人鼻塞的时候会特别难受：呼吸不畅、睡觉不香、状态不佳……在很多人眼中，鼻塞是感冒中普普通通的一个症状，以为自己熬一熬，或者吃点感冒药就会没事。殊不知，吃了感冒药后不但不能缓解鼻塞症状，反而会使鼻塞越来越严重。这到底是为什么呢？小编认为，鼻塞“刹不住车”很有可能是因为你得了假感冒，如果自己给自己当医生不去医院诊断，将会延误真正的病情。下面，小编给大家盘点下，那些让鼻塞老不好的“假感冒”到底有哪些吧！

假感冒之一：过敏性鼻炎

与感冒相同的是，过敏性鼻炎的症状也有打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等，所以许多人会误将过敏性鼻炎当感冒来治。其实，过敏性鼻炎是指具有过敏体质的人接触了过敏原后所引发的一种鼻黏膜非感染性炎性疾病。如今，过敏性鼻炎已成为一个全球性的健康问题，如果处理不妥当将会导致许多疾病的发生。

由于吸进去的口气，吃下去的食物或者皮肤接触到的物体都有可能引起过敏性鼻炎的发生，所以治疗过敏性鼻炎不应与感冒治疗方法等同，而应尽快远离过敏原，平时注意饮食平衡，养成良好的卫生习惯，积极锻炼身体，做好预防工作。

假感冒之二：流感

流感？感冒？傻傻分不清楚？一般来说，普通感冒起病较急，会有喉咙痛、打喷嚏、鼻塞等症状，而且这些症状会在5~7天内消失。而如果是流感，虽然也会伴随着鼻塞、喉咙痛等症状出现，但它的病程较长，如果不及时处理，鼻塞、喉咙痛等症状可能一周也不见好。另外，鉴别流感与普通感冒可以通过是否有发烧症状来区分，得了流感后，许多人的体温可高达39℃～40℃。

对待流感一般可通过对症下药的方式来治疗，患者平时应多注意休息，多喝水，进食后要以温盐水或温开水漱口，保持鼻咽及口腔清洁。

假感冒之三：鼻息肉

鼻息肉是指赘生在鼻腔内部的肿块。得了鼻息肉，一般患者多会出现持续性鼻塞的现象，而且还会流鼻涕。当鼻息肉不及时治疗而逐渐肿大的时候，鼻塞的症状就会变本加厉，甚至还会引起头痛、头晕、嗅觉功能减退等情况发生。所以，如果不知道自己的鼻塞症状究竟是由感冒引起的，还是鼻息肉引起的，可通过鼻塞的时间长短来判断。

对待鼻息肉，一般可通过手术进行切除，如果早期症状较轻的也可以通过服用药物来处理。当然，平时我们也应该提高警惕，不能一遇到鼻塞就以为是感冒，草草地吃几片感冒药就了事。

其实，能引起鼻塞，与感冒症状类似的疾病还有很多，如大叶性肺炎、急性肾炎、流行性异型脑炎等，所以当我们发现鼻塞老不好时，要去医院做个检查，以免病情加重。