五大风寒感冒咳嗽食疗方

风寒感冒咳嗽怎么办？夏秋之交，天气骤变，感冒是常见现象，尤其是小儿。小儿得了风寒感冒，咳嗽、低热、头痛为常见症状。咳嗽会使小孩咽喉不适、咽喉疼痛、咽喉有痒感。治疗除了服用药物外，还可用食疗辅助治疗。
猪肉杏仁汤
材料：瘦猪肉50克、杏仁10克、北沙参15克。
做法：瘦猪肉切成块，与杏仁、北沙参一起放入锅中加水共煮。熟后饮汤吃肉即可，每日2次。
功效：清肺、化痰、生津，主治感冒咳嗽、咽干舌燥、咽喉红肿发痒。
花生枣蜜汤
材料：花生米、大枣、蜂蜜各30克。
做法：将所有材料放入锅中加水煮烂，然后加盐饮汤。
功效：止嗽化痰，主治感冒咳嗽、食欲不振、腹胀、气短。
竹沥粥
材料：竹沥30克、粳米100克。
做法：将所有材料放入锅中加水煎煮，熟后搅拌均匀即可食用。
功效：清热、豁痰、镇惊，主治感冒咳嗽、痰多色黄。
无花果冰糖水
材料：无花果30克、冰糖适量。
做法：将无花果清洗干净，然后放入锅中加水熬煮，半个小时后加入少量冰糖再煮10分钟即可饮用。
功效：润肺止咳、祛痰理气，主治咽喉干燥、感冒咳嗽、便秘。
黄精冰糖水
材料：黄精30克、冰糖50克。
做法：将黄精清洗干净，然后加水共煮，将熟时放入冰糖适量，再煮5分钟即可饮用。
功效：清肺、理脾、益精，主治咽喉干燥、厌食、感冒咳嗽。
风寒感冒咳嗽怎么办？以上是五大风寒感冒咳嗽的食疗方，希望对感冒咳嗽者有用。如还有相关疑问，欢迎咨询专业医院的医生，医生会根据多年临床经验告知答案。祝患者早日恢复健康，治好疾病。
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