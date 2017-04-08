泡脚治病：艾草泡脚可治风寒感冒

核心提示： 经常泡脚不仅能够达到祛除暑湿的目的，还可以调理身体、预防风寒感冒。

在闷热的天气里，人们喜欢吹空调、洗冷水澡、喝冷饮，简直是恨不得一天24小时都处于冰凉状态。同时，由于天气闷热的原因，许多人放弃了泡脚的习惯。然而，双蚁复方感冒灵颗粒提醒您：闷热的季节里湿气一般较重，且容易阻滞在脾胃中，特别伤身体，如果感染寒湿二邪，还可能会患风寒感冒。其实，经常泡脚不仅能够达到祛除暑湿的目的，还可以调理身体、预防风寒感冒。

用中药藿香煎汁，然后进行足浴，祛湿效果很不错。具体做法是：取30～50克藿香，放入2升水中，用大火煎煮40分钟左右，再用小火煎熬，待药液剩下1升时，取出汁液，再加水2升，煎至药液剩下1升，将两份药汁放在盆中浸泡双足，药液以没过脚踝为度，在泡脚的同时，可以进行足部按摩，效果更好。

除了藿香，泡脚时常用的还有艾草，下面介绍一些艾草的使用方法。艾草加姜片泡脚，可以治疗风寒感冒、关节病、类风湿、咳嗽、支气管炎、肺气肿;艾草加红花泡脚，可以改善静脉曲张、末梢神经炎、血液循环不好、手脚发麻或淤血等症;艾草加盐泡脚，适用于经常眼红、牙痛、咽喉痛、气躁心烦、上火下寒、腿脚肿胀的人;艾草加花椒泡脚，适用于有脚汗、脚臭、脚气、湿疹问题的人。