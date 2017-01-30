风寒感冒饮食 风寒感冒吃什么水果

核心提示： 虽说风寒感冒虽然并不是一种严重的疾病，但如果得了风寒感冒，困倦、咳嗽、发热等症状就会无时无刻“打扰”你，影响你的工作与生活。因此，对于感冒我们应及早治疗。治疗时，可对症下药。小儿得病，出现咳嗽症状，可用七厘散；出现流清涕症状，可用小儿宝泰康；出现发热症状，可用小儿感冒颗粒。用药的同时还要注意饮食。风寒感冒吃什么水果？

虽说风寒感冒虽然并不是一种严重的疾病，但如果得了风寒感冒，困倦、咳嗽、发热等症状就会无时无刻“打扰”你，影响你的工作与生活。因此，对于感冒我们应及早治疗。治疗时，可对症下药。小儿得病，出现咳嗽症状，可用七厘散；出现流清涕症状，可用小儿宝泰康；出现发热症状，可用小儿感冒颗粒。用药的同时还要注意饮食。风寒感冒吃什么水果？

风寒感冒适宜食用以下水果：

1.苹果：具有生津止渴、清热除烦的功效，适宜风寒感冒出现咽喉干燥、心烦气躁症状者吃。

2.雪梨：具有清热化痰，润肺止咳的功效，适合清晨咳嗽症状明显者吃。

3.西瓜：具有生津止渴、利尿除烦的功效，适合风热感冒出现咽喉红肿疼痛症状者吃。

4.草莓：具有润肺生津，健脾和胃的功效，适合感冒出现食欲不振症状者吃。

5.香蕉：具有润肺生津，健脾和胃的功效，适合风热感冒出现排便不畅、大便坚硬症状者吃。

6.葡萄：具有健胃、益气、滋肾的功效，适合食欲不振、消化不良者吃。

7.猕猴桃：具有调中理气、生津润燥的功效，适合口腔溃疡者吃。

8.柠檬：具有清热化痰、解暑开胃的功效。适合咽喉疼痛、有痰、食欲不振者吃。

风寒感冒饮食注意事项

1.不要吃鸡蛋：鸡蛋含有丰富的蛋白质，能提供大量的热量，加重发热症状。

2.不要吃生冷海鲜：感冒者畏寒怕冷，吃生冷食物或者性寒食物，会影响消化功效，影响感冒病情的康复。

3.不要吃辛辣食物：姜、蒜、辣椒都为辛辣食物，不宜在感冒时吃。

4.不要强迫进食：感冒后，人食欲不振，应多吃粥、粉等流质食物，不要吃坚硬、难消化食物，更不要强迫进食。