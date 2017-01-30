小孩风寒感冒饮食5原则

核心提示： 季气温较低，小孩体质弱、抗病能力差，很容易感冒，出现鼻塞、低热、头痛、咳嗽症状。得了感冒后，妈妈不仅要带小孩去医院看病，还要注意小孩饮食。小孩风寒感冒食疗方有哪些？小编介绍１０种食物给妈妈们。

冬季气温较低，小孩体质弱、抗病能力差，很容易感冒，出现鼻塞、低热、头痛、咳嗽症状。得了感冒后，妈妈不仅要带小孩去医院看病，还要注意小孩饮食。小孩风寒感冒食疗方有哪些？小编介绍10种给妈妈们。

1.葱姜糖水

材料：老姜、红糖、葱。

做法：将生姜清洗干净去皮后切成片，与切成段的葱，加水放入锅中熬煮，煮好后去渣留汁加红糖服用。每晚1剂，3日为一个疗程。

功效：辛温解表，主治小孩风寒感冒。

2.桔皮苏叶饮

材料：桔皮、生姜、苏叶各9克

做法：将生姜清洗干净去皮后切成片，与桔皮、苏叶一起放入锅中熬煮，煮好后加红糖趁热服用。每晚1剂，3日为一个疗程。

功效：清热祛痰，主治小孩风寒感冒。

3.芫荽黄豆汤

材料：黄豆10克、香菜30克，食盐少许。

做法：将香菜清洗干净后与黄豆一起放入锅中加水熬煮，熟后加食盐趁热服用。每日1剂。

功效：扶正祛邪，主治小孩风寒感冒。

4.葱白香醋粥

材料：葱白15根、香米醋5毫升、大米50克。

做法：将葱白清洗干净后切成段备用，将米用清水洗干净，多洗两次，然后葱白、米一起放入锅中，加水熬煮成粥。粥将熟时，加醋调匀，每日1碗，连服2日。

功效：发汗解毒，主治小孩风寒感冒。

5.萝卜葱白汤

材料：萝卜1个、葱白6根、生姜15克，

做法：将萝卜洗干净切成块，再将生姜切成片，与葱白一起放入锅中熬煮成汤，熟后饮汤即可。

功效：宣肺解表，主治小孩风寒感冒。

小孩风寒感冒食疗有哪些？以上都是小孩风寒感冒的食疗方。如相关疑问，欢迎咨询专业医院的医生，医生会根据多年临床经验告知答案。祝小孩早日恢复健康。