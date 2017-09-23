秋咳来袭 有些咳嗽要看耳鼻喉科

核心提示：进入秋季，由于早晚温差大，天气干燥，稍有不慎就容易咳嗽，有的咳痰，有的干咳，有的反反复复常年不愈。

进入秋季，由于早晚温差大，天气干燥，稍有不慎就容易咳嗽，有的咳痰，有的干咳，有的反反复复常年不愈。慢性咳嗽的定义目前认为咳嗽时间持续8周以上，X线胸片无明显肺疾病证据的咳嗽。

对于咳嗽病人，要按照医嘱服药，风寒咳嗽者，中药宜热服，使用热水、热粥以驱邪扶正。风热咳嗽者，汤药热服。服中药粉剂，应温水冲服，禁止干服。防止粉末呛入气管而加重咳嗽。“慢性咳嗽在饮食调护方面也非常重要。”朱益敏说，对于慢性咳嗽的患者，建议饮食上要坚持：以清淡易消化为宜，多吃水果蔬菜。根据不同的证型选择健脾、补肾、养肺、化痰、止咳的食物。风燥证患者可用梨炖川贝，白蜜服之以润肺止咳。肺阴亏虚而致咳嗽者，可用麦冬沙参适量泡水代茶，以养阴清热。阴虚者多食养阴滋润之品。如雪梨、白木耳等。

引起慢性咳嗽的原因除了呼吸道方面的疾病，鼻部、胃部，甚至是心理方面都可能是罪魁祸首。东南大学附属中大医院呼吸科副主任医师骆益民提醒大家，长期咳嗽，也要到耳鼻喉科做个检查。

鼻后滴漏综合征在成人中是引起慢性咳嗽最常见的原因，在治疗上，必须要解决鼻子的问题，对鼻息肉、急慢性鼻炎、鼻窦炎、过敏性鼻炎等原发疾病进行针对性治疗，才能减轻降低咳嗽反应。

除了鼻后滴漏综合征，胃食道反流、心因性焦虑也会引起慢性咳嗽。胃食道反流咳嗽是因胃酸和其它胃内容物反流进入食管，导致以咳嗽为突出表现的临床综合征。

若慢性咳嗽时间8周以上，有进食咳嗽、餐后咳嗽等表现，干咳或咳少量白色黏痰，患者伴有泛酸、嗳气、胸骨后烧灼感，消化内科抗反流诊断性治疗后咳嗽消失或显著缓解，就可以临床诊断为胃食道反流性咳嗽。